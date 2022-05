Ineens staat de buurman met pistool voor de deur: ‘Een wanhoopsdaad. En daarvoor had hij mij nodig’

Mysterie rond dode katten in Lelystad: ‘Ik wil weten of zijn dood opzet is geweest’

Wat is er gebeurd met de katten die dood in het Gelderse Diep in Lelystad zijn gevonden? Er is nog veel onduidelijk over wat de dieren is overkomen. Mogelijk is er sprake van opzet. De eigenaresse van één van de katten is zelfs bereid haar huisdier weer op te graven voor autopsie om de waarheid boven tafel te krijgen.

28 april