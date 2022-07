Inwoner Lelystad voor achtste keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Hoe kwamen de steekwon­den in buik, borst en arm van asielzoe­ker Dronten? ‘Ik mis overtui­gend bewijs’

Dat er een ruzie was op 10 mei 2020 in het AZC Dronten, dat staat wel vast. En dat de 28-jarige asielzoeker Valentine A. daarbij betrokken was ook. Maar hoe er precies drie steekwonden kwamen in buik, borst en bovenarm van een andere bewoner; dat blijft een beetje gissen. ,,Ik mis overtuigend bewijs’’, stelt de officier van justitie.

12 juli