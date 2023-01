Jongen (14) beschoten op schoolplein in Lelystad tijdens afsteken vuurwerk: ‘Plots pijnlijk gevoel in zijn buik’

Een jongen van 14 jaar oud is vrijdagavond waarschijnlijk beschoten. Zijn ouders ontdekten resten van munitie in zijn kleding. De politie zoekt getuigen van het voorval, dat plaatsvond in de omgeving van het schoolplein van basisschool Horizon in Lelystad.

De jongen stond vrijdag rond 22.00 uur met wat vriendjes op het schoolplein van basisschool Horizon aan de Wold 18. Ze staken wat vuurwerk af. ‘Plotseling voelde de 14-jarige jongen een pijnlijk gevoel in zijn buik. Hij ervoer dat als buitengewoon pijnlijk’, meldt de politie. Navraag bij een woordvoerder leert dat hij lichtgewond was. Medische hulp had hij niet nodig. De politie doet er verder geen uitspraken over.

Munitie

Toen de jongen thuis kwam, vertelde hij over het incident aan zijn ouders. Daar bleek dat hij waarschijnlijk was beschoten. In zijn kleding bleek resten van munitie te zitten. De politie weidt er verder niet over uit om wat munitie het gaat.

De jongen is flink geschrokken. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan nabij de school, maar dat leverde nog niet veel op. Het is dan ook nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor deze daad. De politie roept daarom de hulp in van het publiek en is op zoek naar getuigen.

