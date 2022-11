Jongens dwingen minderjarigen om zakken leeg te maken: politie Lelystad zoekt getuigen

Meubelgi­gant Jysk begint alvast bij haven Lelystad: distribu­tie­cen­trum wordt kloppend hart Benelux

Terwijl het eigen distributiecentrum in Lelystad nog gebouwd moet worden, is de Deense meubelgigant Jysk al van start gegaan in een naastgelegen hal bij de Flevokust Haven. De 500 bestverkopende producten van het bedrijf komen hier te liggen en zijn bestemd voor de winkels in Nederland en België.

9 november