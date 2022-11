Jornt Ozenga nieuwe gemeentesecretaris Lelystad

Vanaf januari nachttrein vanuit Zwolle en Lelystad naar Amsterdam en Schiphol

In Zwolle en Lelystad stopt vanaf januari ook in de nacht een trein. Vervoerder Arriva introduceert in januari een nachttrein van Groningen naar Amsterdam-Zuid en Schiphol. Die rijdt alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag, en slechts één keer per nacht. Kaartjes voor een enkele reis kosten tien euro. ,,Dit juichen we alleen maar toe.’’

1 november