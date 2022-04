KAART | Aantal positieve coronatests in Oost-Nederland daalt voor vierde dag op rij

Onderwijs­in­spec­tie deelt onvoldoen­des uit aan nieuwe scholenge­meen­schap in Lelystad: ‘Pijnlijk’

Porteum, de nieuwe middelbare school in Lelystad, is na een bezoek van de Onderwijsinspectie beoordeeld met twee onvoldoendes. Zowel de afdeling basis/kader als havo/vwo is niet op orde, oordelen de inspecteurs van het ministerie. Het bestuur is het er niet mee eens: ,,Pijnlijk.’’

1 april