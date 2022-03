KAART | Coronacijfers Oost-Nederland weer in de lift: bijna duizend meer besmettingen dan gisteren

Met de daling van het aantal coronabesmettingen leek het even de goede kant op te gaan. Dat jubelmoment was tijdelijk, want vandaag laten de cijfers, landelijk en regionaal, toch weer een stijging zien.

In Oost-Nederland zijn er in het afgelopen etmaal 3.887 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn bijna 1.000 meer gevallen dan gisteren. Waar de provincie Flevoland een dag eerder nog het minst aantal positieve testen registreerde, zijn die vandaag bijna verdubbeld.

Met name in Zeewolde stegen het aantal besmettingen behoorlijk. Gisteren waren dat er nog 91,8 per 100.000 inwoners, vandaag 227,3. Op Urk zijn in het afgelopen etmaal de minste besmettingen geregistreerd. Daar was sprake van slechts 1 positieve test.

Enkele dalingen

In Noord- en Oost-Gelderland wisselen het aantal dalingen en stijgingen. In de gemeenten Hattem, Elburg, Nunspeet, Putten en Oldebroek zijn vandaag minder positieve testen geregistreerd, terwijl in Ermelo, Epe, Heerde en Brummen weer meer personen positief werden getest op het coronavirus.

Ook in IJsselland blijven de cijfers stijgen en is in geen enkele gemeente sprake van een daling. Olst-Wijhe spant de kroon met 299,3 besmettingen op 100.000 inwoners. Gisteren waren dat er nog 130,7. In werkelijke cijfers zijn dat 55 personen. Ruim de helft meer dan de 24 personen een etmaal geleden. In Steenwijkerland lijkt het virus ook nog lang niet onder controle. Gisteren stond het aantal positieve testen op 75, vandaag zijn dat er 114.

Nederland heeft in de afgelopen 24 uur 30.729 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er 9.191 meer dan de dag ervoor waarin 21.538 personen een positieve uitslag kregen.

