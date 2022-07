Kantoorpand Almere ontruimd na bommelding

Adin (27) zette seksdate in Zeewolde in scène en pikte 3500 euro

Hij verveelde zich en zocht wat afleiding. Dat deed de 27-jarige Adin A. uit Zeewolde op de gaydatingapp Grindr. ,,Met mannen praat ik makkelijker dan met vrouwen.’’ Toen hij de ene na de andere aanmaning in de bus kreeg, zag hij via die app opeens een oplossing: hij besloot een seksdate in scène te zetten om zo zijn ‘date’ te beroven.

