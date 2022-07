Keolis moet boete betalen van bijna 6 ton voor elektrische ‘blunderbussen’

De provincies kondigden begin dit jaar de boete aan als Keolis de aanhoudende problemen met de bussen niet voor 31 maart zou verhelpen. Keolis kocht 259 elektrische bussen bij de Chinese producent BYD, maar sinds de introductie ervan anderhalf jaar geleden in de regio IJssel-Vecht kampt de vloot met pech en gebreken. Dat duurde zo lang dat de provincies als opdrachtgever ingrepen en met een boete dreigden.

De provincies lieten door keuringsinstituut TÜV de bussen na 31 maart doorlichten. Controleurs constateerden dat de cabine-ergonomie en klimaatbeheersing ‘nog niet helemaal op orde’ zijn bij in totaal 119 bussen. Op elke bus waar niet alle belangrijke gebreken zouden zijn verholpen, stond een boete van 5.000 euro. Dat komt op samen 595.000 euro. Die willen de provincies nu innen.

Vorig jaar gingen de hele vloot al eens door een 'verbeterstraat’ onder andere omdat bussen soms plotseling stilvielen. Die problemen zijn verholpen door BYD en Keolis. Maar daarvoor kwamen al snel weer hele andere gebreken aan het licht.

Chauffeursstoelen stonden bijvoorbeeld scheef achter het stuur en dat zorgde voor fysieke klachten. Maar ook de klimaatbeheersing rammelde. Op die twee punten bleken 119 bussen nog niet gerepareerd. Keolis kondigde eerder aan dat BYD de rekening moet betalen als het tot een boete zou komen. Maar wil dat nu nog niet hardop herhalen. Woordvoerder Lotte Hendriksen: ,,We hebben het keuringsrapport nog maar net ontvangen. Dat moeten we eerst nog bespreken en bestuderen.”

Tot die tijd wil Keolis niet zeggen of het bedrijf de boete gaat aanvechten en of BYD de hele of een deel van de rekening moet betalen.

De concessie voor het openbaar busvervoer in IJssel-Vecht (grote delen van Gelderland, Overijssel en volgend jaar ook Flevoland) gaat eind dit jaar over van Keolis naar EBS. De elektrische vloot verhuist mee. Afspraak is dat de bussen dan helemaal in orde zijn. Zo niet, dan zal dat ‘effect hebben op de overnameprijs’, die EBS moet betalen aan Keolis, zo zei EBS-directeur Wilko Mol eerder in een interview met de Stentor.

De provincies houden groot vertrouwen in ‘een goede overdracht’ van de bussen die in de nieuwe concessie nog dertien jaar mee moeten. ,,Wij verwachten dat de bussen probleemloos tot en met 2035 kunnen worden ingezet”, stelt het College Gedeputeerde Staten van Overijssel vandaag in een brief aan Provinciale Staten.

,,Wij beseffen dat de opgelegde boete en de nog openstaande gebreken zouden kunnen leiden tot minder vertrouwen in de kwaliteit van de bussen", schrijft het college. Maar dat is niet nodig, vinden Gedeputeerde Staten. ,,De openstaande issues worden allemaal opgelost en hebben geen negatieve invloed op de levensduur van de bussen.”

Het college put dat optimisme uit ‘het getoonde commitment van Keolis en BYD en gesprekken met experts van TÜV’.

Vooral chauffeurs lijden onder de gebreken, reizigers geven de bussen hoge rapportcijfers geven. Die vinden de bussen stil en comfortabel. Bovendien mag door alle berichten over gebreken aan de bussen misschien de indruk bestaan dat die vaak stilstonden en uitvielen. In de praktijk blijkt dat heel erg mee te vallen, zo stelt het college. Keolis bleef in 2021 onder de norm van 0,5 procent rituitval per kwartaal.

