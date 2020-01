Kind (13) ernstig gewond door explosie vuurwerk in Lelystad

Drie jaar cel en tbs voor overvaller tankstati­on Lelystad

31 december Een 23-jarige man uit Lelystad is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man pleegde in november 2017 een woningoverval in het Noord-Hollandse Hem. Diezelfde avond pleegde hij een overval op een tankstation in Lelystad. Tijdens zijn hechtenis mishandelde Mohammed T. ook nog eens een medegedetineerde.