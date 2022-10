Kogels vliegen door slaapkamer in Zeewolde, buurt snapt er niets van: ‘Ze staan altijd klaar voor anderen’

De naakte waarheid van vijf jaar Marker Wadden: ‘Triest dat dit mogelijk is’

Het zorgvuldig opgebouwde imago van de Marker Wadden, in de markt gezet als wereldveroverende uitvinding op water- en natuurgebied, vertoont barsten. Wat is er overgebleven van de ambitieuze plannen? ,,Dit is geen natuurherstel, maar natuurvernietiging. En nota bene met gokgelden.’’

23 oktober