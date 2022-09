Lange file op A6 bij Lelystad door vrachtwagen met pech: bijna uur vertraging

Aantal inbraken in Lelystad neemt flink af na aanhouding van meerdere verdachten

In de afgelopen weken is het aantal inbraken en insluipingen in Lelystad drastisch afgenomen. De politie heeft het vermoeden dat dit samenhangt met de aanhouding van meerdere verdachten in juli en augustus. Dat meldt Omroep Flevoland.

