Lantaarnpaal sneuvelt bij frontale botsing op kruispunt Lelystad, bestuurder naar het ziekenhuis

Oldtimer­dag in Lelystad in teken van ‘jubileren­de Bentley’

De grootste oldtimermeeting in de Benelux, op zondag 19 juni aan de Bataviaboulevard in Lelystad, schenkt onder het motto ‘100 Extraordinary Years’ aandacht aan het ruim 100-jarig bestaan van het legendarische Britse automerk Bentley. In 1919 zag Bentley het levenslicht. In 2021 bereikte het een bijzonder moment door het aantal van 200.000 gebouwde modellen te bereiken.

28 april