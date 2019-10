Leerlingen door schoolgenoten bedreigd vanwege Coming Out Dag

De bedreigingen zijn via sociale media geuit en hadden ‘een homofobe en dreigende toon’, zo schreef de school in de eerste brief. ,,Op een bepaald moment zijn er via sociale media bedreigingen geuit waarop wij hebben besloten de politie in te schakelen’’, vertelt rector Merijn Sprenger tegen Omroep Flevoland. Naarmate de week vorderde werden de berichten ernstiger van toon. Toen hebben diverse leerlingen en hun ouders de school laten weten dat zij zich zorgen maken.



Na die nieuwe serie bedreigingen is de politie opnieuw in actie gekomen, hoe wil de school echter niet vertellen. Wel stuurde de school donderdag een tweede brief naar de ouders. In die brief is de toon positiever. Zo staat er dat politie en gemeente geen reden voor zorgen zien en dat de geplande feestelijkheden gewoon door kunnen gaan.