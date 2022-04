Lelystad is gaststad van de Nationale Sportweek

Naast Lelystad zijn Alphen aan den Rijn, Amstelveen en Dordrecht zogeheten ‘host cities’. De NOC*NSF Nationale Sportweek is dit jaar van vrijdag 16 september tot en met zondag 25 september 2022. Het doel is om zoveel mogelijk mensen in Nederland te enthousiasmeren om te sporten en bewegen, allemaal op hun eigen manier. ,,Juist nu, na de coronacrisis, is dat belangrijk.”

De NOC*NSF Nationale Sportweek maakt zichtbaar hoe iedereen kan genieten van sport en beweging. Door heel Nederland organiseren gemeenten, sportbedrijven en sportclubs activiteiten om iedereen die niet (meer) sport of beweegt hier kennis mee te laten maken.

Toegankelijk sporten

De vier ‘host cities’ zetten lokaal de sport extra in de schijnwerpers. Tien dagen lang zijn er voor hun inwoners allerlei extra activiteiten. De host cities zijn hiermee een voorbeeld, maar ook andere plaatsen en gemeenten kunnen de NOC*NSF Nationale Sportweek inzetten om hun lokale sport- en beweegaanbod te promoten.

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in de sport zichtbaar. Zo blijkt uit onderzoek dat veel jongeren tussen de 13 en 18 jaar minder zijn gaan sporten of helemaal zijn gestopt. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: ,,Juist deze groep moeten we weer aan het bewegen krijgen. Sportclubs spelen daarbij een belangrijke rol en zijn heel toegankelijk, juist voor kinderen en jongeren. De NOC*NSF Nationale Sportweek is dé gelegenheid om mensen bij sportclubs te laten herontdekken wat sport met je doet.”

Sport beweegt Lelystad

Voor veel inwoners van Lelystad is sporten en bewegen al een onderdeel van hun leven. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier waarbij het plezier voorop staat. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek wil Sportbedrijf Lelystad de kracht van sport en bewegen inzetten om inwoners te inspireren om in beweging te komen en te blijven. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en maakt gelukkig.



,,De sportclubs zetten de poorten van de sportaccommodaties tijdens de Nationale Sportweek open om kennis te maken met de sport en de club. We organiseren samen met onze partners sport- en beweegactiviteiten met en op scholen, zorgcentra en in de wijk. Zo maken we het sportieve hart van Lelystad zichtbaar en bereikbaar voor alle Lelystedelingen, want zien bewegen doet bewegen”, aldus Eelco Derks, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad.