Lelystad krijgt camping voor lhbtiq+-kinderen en hun ouders: ‘Een veilige plek, zonder oordelen’

Urker (42) blijkt geen pedofiel, maar heeft wél drankpro­bleem

Volgens de psycholoog is hij geen pedofiel. En dat is een grote geruststelling voor de 42-jarige A.K.-B. uit Urk. ,,Want ik heb zelf jonge nichtjes. Als iemand dit hen zou aandoen, dan zou ik hem opzoeken.’’ Toch ging hij zelf in dronken buien flink over de schreef door kinderporno binnen te halen en contact te leggen met jonge meisjes.

20 april