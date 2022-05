Lelystadse meiden gaan samen sporten met leeftijdgenoten met vluchtelingenachtergrond

Verster­king IJsselmeer­dijk gaat 267 miljoen euro kosten

Het versterken van een deel van de IJsselmeerdijk in Flevoland tussen Lelystad en de Ketelbrug gaat ongeveer 267 miljoen euro kosten. Als dat bedrag is geïnvesteerd, is de dijk tot 2080 weer sterk genoeg om overstromingen in de polder te voorkomen, aldus waterschap Zuiderzeeland.

