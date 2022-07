Lelystedeling (19) aangehouden voor belediging agenten en bespugen politiecel

Babyboom in Biddinghui­zen, vele vogels vliegen uit bij Van Werven

De oeverzwaluw keert na overwintering in Afrika graag terug naar Nederland om te broeden. Met dank aan de vele nestwanden die Nederland rijk is. Zoals in Biddinghuizen, waar een wand met liefst 320 gaten bij Van Werven Recycling is aangelegd. Bewoners van het azc verzorgen het onderhoud, zeer bepalend voor een goede ‘oogst’.

13 juli