Lelystedeling die vast zit in zaak Gerrie Revers verdacht van moord of doodslag

Met video Krachtpat­ser Patricia dankt bijnaam aan haar imposante rug: ‘Trainde in coronatijd met boomstam­men’

Ze mocht zich al eens de sterkste van Nederland noemen, zette in het Italiaanse Turijn het wereldrecord bicepcurlen op haar naam en draait haar hand niet om voor een deadlift van 250 kilo. Niet gek dat Patricia Smit (38) uit Lelystad, bijnaam Miss Silverback, haar deelname aan De Sterkste Vrouw van Nederland zondag in het Brabantse Best met vertrouwen tegemoet ziet.

22 september