Lezing over levenswijze wezel, bunzing en hermelijn in Flevoland

Walibi doet geheimzin­nig over komst van unieke achtbaan: dit weten we wél

Ja, er komt een nieuwe achtbaan in Walibi Holland en ja, de eerste ritjes worden in 2024 gemaakt. Maar meer wil het attractiepark in Biddinghuizen niet kwijt over de mysterieuze rollercoaster.

18 mei