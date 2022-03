Liander: ‘Vorig jaar 239 hennepkwekerijen ontdekt in Flevoland en Gelderland, een fractie van het totaal’

Liander meldt dat zij vorig jaar 172 hennepkwekerijen heeft ontdekt in Gelderland en 67 in Flevoland. De netbeheerder deed dit in samenwerking met de politie. In veel gevallen was er sprake van energiediefstal. Liander schat het totaal aantal kwekerijen in haar verzorgingsgebied op achtduizend.

Netbeheerder Liander levert gas en stroom in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. In totaal zijn er in 2021 volgens Liander 633 kwekerijen opgespoord in dit gebied: vijftig meer dan het jaar daarvoor.

,,Daarbij is 31,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt, bijna net zoveel als jaarlijks door tienduizend huishoudens wordt verbruikt,’’ volgens Liander.

Van de 633 opgerolde kwekerijen, zaten er 135 in Amsterdam, 41 in Arnhem, 36 in Almere, 21 in Nijmegen en 20 in Lelystad. Zij vormen de top 5 van gemeenten met de meeste ontdekte kwekerijen in het werkgebied van Liander.

Volledig scherm Het verzorgingsgebied van Liander, waartoe de provincies Flevoland en Gelderland behoren. © Liander

Politie

De politie kan de cijfers van de netbeheerder nog niet bevestigen. Woordvoerder Suzanne van de Graaf van de nationale politie: ,,De totaalcijfers van het aantal opgerolde hennepkwekerijen door de politie over 2021 zijn nog niet helemaal definitief, naar verwachting publiceren wij die volgende week.’’

Van de Graaf geeft verder aan dat de samenwerking tussen politie en verschillende netbeheerders ‘over het algemeen goed’ is.

Fractie van totaal

Liander vermoedt overigens dat het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt, het topje van de ijsberg is: zij schat in dat er in totaal achtduizend hennepkwekerijen in haar verspreidingsgebied zijn gevestigd.

,,De schade van energiediefstal loopt daarbij op tot ruim 20 miljoen euro per jaar.’’ Schade die volgens de netbeheerder vaak wordt doorberekend in de nota van de reguliere afnemers, als die niet kan worden verhaald op de eigenaar van de kwekerij.

Levensgevaarlijk

Naast economische schade zorgen de kwekerijen volgens Liander voor ‘zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties’.

,,Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Naast dat dit verboden is, zijn veel van deze aansluitingen amateuristisch aangelegd. Installaties die vaak wel tot 18 uur per dag aanstaan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg.’’

Het opsporen van energiediefstal heeft daarom een hoge prioriteit voor Liander. ,,Een hennepkwekerij is onder andere te herkennen aan een permanent vreemde geur rond het pand, blijvende condensvorming op de ramen of continu verduisterde ramen en deuren. Een overzicht van alle signalen is te lezen op de website van Meld Misdaad Anoniem.’’