Lijsttrekker BIJ1 in Almere wilde PVV niet uitsluiten en stapt op

De lijsttrekker van partij BIJ1 in Almere vertrekt een week voor de gemeenteraadsverkiezingen vanwege ‘onoverkomelijke verschillen van inzicht’. Gladys Wielingen wilde geen enkele partij uitsluiten van samenwerking, terwijl de landelijke partij dat wel wil in het geval van ‘extreemrechtse’ partijen.

Wielingen zei onlangs in lokale media samenwerking met de PVV Almere niet uit te sluiten. Daar kwam ze een dag later in een statement op het Twitteraccount van BIJ1 in Almere op terug, maar daarmee was de kous nog niet af.

Het landelijk bestuur van Bij1 ging naar aanleiding van haar eerste uitspraak in gesprek met Wielingen, omdat die volgens BIJ1 in strijd is met de principes van de partij. Uit dat gesprek is geconcludeerd dat er ‘onoverkomelijke verschillen van inzicht zijn.’

Wielingen heeft zich volgens de partij zelf teruggetrokken na het gesprek met de partijleiding. Mocht BIJ1 voldoende stemmen krijgen voor een zetel in de gemeenteraad, dan gaat die niet naar Wielingen. Nummer twee op de lijst is Georgine Panhuijsen, maar het is nog niet bekend of zij nu ook lijsttrekker wordt.

,,Ondanks deze tegenslag, gaan wij strijdbaar verder met onze missie voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving”, reageert BIJ1 in Almere.

