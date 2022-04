Lintje voor Arubaanse auteur uit Flevoland; 13 boeken, 21 gedichten en 29 essays

Elf burgers worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De andere 3015 personen worden in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Dit meldt het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het percentage vrouwen dat dit jaar koninklijk onderscheiden wordt ligt iets hoger dan in vorig jaren. Toen waren 35 procent van de onderscheidden burgers vrouw, tegenover 39 procent dit jaar. Van alle personen die een koninklijke onderscheiding krijgen, komen er 59 uit het Caribisch deel van ons land. De lintjes worden vandaag opgespeld door burgemeesters in Nederland en gezaghebbers en gouverneurs in het Caribische deel van het koninkrijk.

Arubaanse, Antilliaanse en Caribische literatuur

Onder de onderscheidden burgers in Flevoland valt onder meer auteur, dichter, essayist en boek recensent Quito Nicolaas uit Almere. Quito komt uit Aruba maar woont sinds 1984 in Nederland. Hij publiceerde dertien boeken, zestien korte verhalen, 21 gedichten en 29 essays. Ook schrijft hij voor Nederlandse en Arubaanse tijdschriften en dagbladen en verzorgt lezingen in binnen- en buitenland over de Arubaanse, Antilliaanse en Caribische literatuur

De auteur wordt gezien als één van de pijlers van de Arubaanse cultuur. Zo heeft de Oxford University hem opgenomen in een biografie over De Caraïben en Afro-Latijns Amerika. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.