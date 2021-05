Lowlands maakt nieuwe namen bekend: deze artiesten komen ook naar het festival

Tulpen trekken tienduizen­den bezoekers in Flevoland, ondanks corona: ‘Mensen willen er graag even uit’

15 mei Het is een razend populair uitje in coronatijd, een bezoekje aan de tulpen in Flevoland. In oostelijk en zuidelijk Flevoland zit het aantal bezoekers zelfs dicht tegen het record van 2019 aan (150.000). Het publiek houdt zich aan de coronaregels, wel lopen te veel mensen nog de velden in om foto's te maken. ,,Een kweker werd gewoon achtervolgd door bezoekers.’’