Ludieke ‘Fritour de Bant’ brengt veel fietsers op de been: 20 kilometer trappen en vet happen

Meisje (7) wordt op step meegenomen: zaak rammelt aan alle kanten

Ze was lekker buiten aan het spelen met vriendjes en vriendinnetjes, toen ze plots achterop kwam bij haar groepje. Een man op een elektrische step bood de 7-jarige Lelystedelinge een lift aan, ze stapte op en even leek dat goed te gaan. Maar opeens deed hij alsof ze vielen en greep hij haar vast. „Kom mee naar mijn huis, of ik sla je.”

16 juli