Maandagochtend extra gevaarlijk voor otters, twee beesten doodgereden bij Voorsterbos

Twee otters zijn vanochtend doodgereden op de provinciale weg aan de rand van het Voorsterbos in Flevoland. Afgelopen jaar hebben door aanrijdingen in de Weerribben-Wieden 22 otters het loodje gelegd. Dit jaar zijn daar nu al vier otters doodgereden.

In de winter van 2019-2020 leefden 450 otters in Nederland. Toen kwam ruim een kwart van de otters om in het verkeer. Afgelopen jaar lag het aantal doodgereden otters in de omgeving van de Weerribben-Wieden op 22 en in Friesland waren het er zelfs 72 van deze verkeersslachtoffers.

Boswachter Ronald Messemaker meldt dat er in de eerste twee weken van dit jaar al vier otters zijn doodgereden. Als je dat vergelijkt met de hoeveelheid otters die in heel 2022 zijn doodgereden, ligt dat aantal vrij hoog.

Nieuwe gebieden

Vooral op de maandagochtend worden veel dode otters gevonden. De vraag is waar dit aan ligt. ,,De mannetjes zijn in deze periode opzoek naar nieuwe territoria. Zij ontdekken dus nieuwe gebieden waar eerder geen otters aanwezig waren. Hier zijn er ook geen oversteekplaatsen aanwezig en worden ze dus vaker aangereden,’’ zegt Messemaker.

De otter was verdwenen in Nederland, maar is sinds 2002 weer uitgezet. Toen zijn er veel duikers geplaatst, die otters kunnen gebruiken om veilig onder wegen door de overkant de kunnen bereiken. Sindsdien is gebleken dat deze duikers uitermate goed werken.

Deze twee dede otters zijn gevonden nadat zij waren aangereden.

Daarnaast wordt ook in de gaten gehouden of er knelpunten zijn in het verkeer. Zodra die duidelijk zijn, wordt overlegd over mogelijke oplossingen.

Quote Otters lopen liever dan dat ze zwemmen, het is hierdoor onvermijde­lijk dat ze de weg oversteken Ronald Messemaker , Boswachter

,,Helaas is het volledig voorkomen van verkeerssterfte onder otters niet mogelijk. Het verkeer in Nederland wordt nou eenmaal drukker en de otters lopen liever dan dat ze zwemmen, het is hierdoor onvermijdelijk dat otters de weg oversteken,’’ zegt Messemaker

Dode otters die worden gevonden, worden ze opgestuurd naar de Rijksuniversiteit Wageningen. Daar worden ze onderzocht en zijn ze van waarde voor de wetenschap.