Man (25) in Lelystad betrapt met 2200 Cobra’s in bestelbus, politie spreekt van ‘rijdende bom’

Negen nieuwe apenpokken-besmettin­gen, zes in Noord-Hol­land, Flevoland en twee in Limburg

Het apenpokkenvirus blijft rondgaan in Nederland, ook al is het wel op een heel laag niveau. In de afgelopen twee weken zijn negen mensen positief getest op het virus. In totaal is de ziekte nu bij 1230 mensen vastgesteld.

20 oktober