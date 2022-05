Man (37) omgekomen bij steekpartij in Almere: politie onderzoekt zaak nog

Almere heeft eerste rookvrije wooncom­plex: ‘Wie sigaret opsteekt, raakt huurcon­tract kwijt’

Geen sigaret opsteken in en rondom huis. Gebeurt dit wel, dan wordt het huurcontract opgezegd. Dat is de regel in het eerste rookvrije appartementencomplex van Nederland, in Almere. Daar trokken vandaag de eerste bewoners in.

