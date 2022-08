Man doet zich voor als koper van zijn eigen (gestolen) fiets: jongen uit Lelystad opgepakt

BMW op ‘bijzondere manier’ opengebro­ken in Lelystad

Een BMW is afgelopen vrijdag volgens de politie in Lelystad op een ‘bijzondere manier’ opengebroken. Inbrekers boorden op de Burgvliet in de wijk Waterwijk een gat in het portier aan de bestuurderskant en drongen zo de auto binnen.

23 augustus