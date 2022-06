Man uit Zeewolde heeft schuld aan zwaar ongeval in Nijkerk: meisje (14) op de fiets ‘had geen schijn van kans’

Deze oeroude auto is te zien op de Nationale Oldtimer­dag in Lelystad

Als op zondag 19 juni in Lelystad voor de 36e keer de Nationale Oldtimerdag van start gaat, is startnummer 1 van dit grootste eendaagse oldtimerevenement in de Benelux toegekend aan een opvallende primeur: een Peugeot Type 14 Deux Places uit 1897. Niet eerder verscheen er een automobiel uit zo’n vroeg jaar van de autoproductie aan de start.

27 mei