Markermeer wordt verbonden met Oostvaardersplassen

Konikpaar­den uit deel Oostvaar­ders­plas­sen naar Duitsland of de slacht

Ruim zestig konikpaarden uit de Oostvaardersplassen in Flevoland vertrekken binnenkort naar het Thüringerwald in Duitsland. De paarden woonden in een groep van ruim honderd dieren in een deel van het natuurreservaat. De rest van de groep wordt afgevoerd naar het slachthuis. Gebleken is namelijk dat de konikpaarden in het Trekweggebied niet op hun plaats zijn, aldus natuurbeheerder Staatsbosbeheer.

28 september