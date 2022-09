Marktplaatsdeal loopt uit de hand: man bedreigd met wapen in Lelystad

De overval gebeurde woensdagavond op de Wold in Lelystad. De 26-jarige man uit Enschede reed samen met een vriend naar een afgesproken plek waar hij een aanhangwagen zou kopen. Die deal was via Marktplaats geregeld.

Overval

Tips voor gebruik Marktplaats

Volgens de politie kan een aan- of verkoop via Marktplaats anders lopen dan verwacht. De gevallen zoals een overval komen niet vaak voor, maar het helemaal voorkomen hiervan blijft lastig. Wel zijn er tips om de kans op een dergelijk incident kleiner te maken.

Zo geeft Marktplaats het advies om vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten te laten verlopen. ‘Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via WhatsApp of telefoon. Belangrijk is om een zo goed mogelijk beeld te hebben met wie wordt gehandeld en ook andere advertenties van de aanbieder te bekijken.’