Massale diefstal van babyzwaantjes in Lelystad: ‘Het is verschrikkelijk’

Dierennoodhulp Flevoland slaat alarm over een massale diefstal van babyzwaantjes in Lelystad. Voorzitter Susan van de Waal: ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurt! Onbekende mannen halen de diertjes ‘s nachts weg bij de zwanenparen. Ook de eieren nemen ze mee. We vonden het al zo raar dat we zoveel lege nesten aantroffen de laatste tijd.’’

Van de Waal is druk bezig met het verzamelen van allerlei meldingen rond de diefstal van de babyzwaantjes, die ‘pulletjes’ worden genoemd. ,,We hadden zelf al geconstateerd dat er veel lege nesten zijn, maar we zagen dat bange vermoeden bevestigd toen er bij onze meldkamer allerlei meldingen binnenkwamen. Ik wil er geen etiket opplakken, maar mensen hebben het in meldingen over Oost-Europese mannen die kofferbakken volladen met de beestjes.’’

Quote We rijden met twee dierenambu­lan­ces rond om nesten die nog niet zijn leegge­roofd, te beschermen Susan van de Waal, voorzitter Dierennoodhulp Flevoland

Delicatesse

Daarbij komen meldingen binnen over een zwart bestelbusje en mannen die zwanen met stokken van hun nesten slaan om de eieren en babyzwaantjes mee te nemen. Volgens de voorzitter van de Stichting Dierennoodhulp Flevoland zijn zowel de beestjes als de eieren in sommige landen een delicatesse. ,,En die mannen kunnen ze hier gewoon gratis ophalen, het is verschrikkelijk! We rijden momenteel met twee dierenambulances rond om de nesten die nog niet zijn leeggeroofd, te beschermen.’’

Dierennoodhulp roept inwoners van Lelystad via Facebook op om melding te doen van verdachte omstandigheden rond de zwanennesten in hun woonplaats, bijvoorbeeld rond de Landerijen en de kruising Moezelstraat/Ketelmeerstraat. ,,Die meldingen verzamelen we en daarna gaan we aangifte doen bij de politie.’’ Mensen kunnen de meldingen doen via voorzitter@dnfl.nl en telefoonnummer 0640473321.

Quote Deze mannen zijn midden in de nacht actief als de zwanen samen met hun baby’s slapen op de kant Dierennoodhulp Flevoland

Woest

In de oproep laten medewerkers van de stichting blijken hoe boos ze zijn op de dieven. ‘WIJ ZIJN WOEST!!!! Tot ons grote verdriet worden er gigantisch veel zwanen pulletjes en zwanen eieren gestolen!!!! We hopen na het openbaar te maken dat dit bericht massaal gedeeld word en dat we zo gezamenlijk de zwanen families in de gaten kunnen houden. Deze mannen zijn midden in de nacht actief als de zwanen samen met hun baby’s slapen op de kant. Hoe laf is dat??!!’

Ook roept zij lezers op om via een persoonlijk bericht te melden waar nog zwanen met pulletjes zijn die zo kunnen worden beschermd tegen onverlaten. ‘Heeft u misschien een zwanenfamilie voor u deur of waar u zicht op heeft en toevallig een camera die u daar op kunt richten dan hopen wij dat u deze wilt installeren’.

‘Dierenmishandeling!!!’

Tot slot richt de stichting zich op Facebook rechtstreeks tot de dieven: ‘Weten jullie dat zwanen wel een jaar lang zorg dragen voor hun kinderen en dat zwanen heel lang kunnen rouwen en verdrietig kunnen zijn. Echt jullie moeten je schamen en zet de baby’s terug! Uiteraard hebben wij melding bij de politie gemaakt van deze dierenmishandeling!!!’

Een politiewoordvoerster meldt dat de politie pas in actie zal komen als er daadwerkelijk een aangifte binnenkomt. ,,Tot die tijd kunnen wij niets doen.’’