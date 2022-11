Meerdere auto's in brand in Lelystad: politie gaat uit van brandstichting

Gemeenten willen eerst jeugdzorg verbeteren en daarna pas bezuinigen: ‘Niet weer dezelfde fouten maken’

De vier grote steden en het stedennetwerk G40 willen dat eerst de jeugdzorg wordt verbeterd en dat er pas daarna wordt bezuinigd, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. Ze willen dat laten opnemen in de plannen die Rijk, gemeenten en het jeugdzorgveld maken om de jeugdzorg te verbeteren en goedkoper te maken. Als niet de inhoud, maar het geld voorop staat ‘ontstaat een immens risico dat kinderen letterlijk het kind van de rekening worden’, waarschuwen ze.

18 november