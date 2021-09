Meerdere nieuwe aanhoudingen in ‘nazi-rel’ Urk: opnieuw voor verboden wapenbezit

Gemeente­raad Almere kan geen afvalinza­me­lings­sys­teem kiezen

17 september De gemeenteraad van Almere slaagt er maar niet in om een knoop door te hakken over de toekomstige afvalinzameling in de stad. Het dossier lijkt te ingewikkeld voor de raadsleden om er vat op te krijgen. De discussie duurt al jaren en er zijn meerder onderzoeken gedaan. Toch blijft de raad zich afvragen wat de beste manier is van inzamelen. En hoeveel dat gaat kosten. Tijdens de politieke markt op donderdag kwamen er alleen maar vragen bij. Dat schrijft Omroep Flevoland.