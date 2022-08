Meester André is dankzij impulsieve switch weer zichzelf

Het roer omSteeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. André Broens uit Lelystad verruilde in een opwelling zijn goedbetaalde baan bij een ICT-bedrijf voor invalwerk op een basisschool. ,,Als ik er een nachtje langer over had geslapen, had ik het niet meer aangedurfd.’’