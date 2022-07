Meisje (7) wordt op step meegenomen: zaak rammelt aan alle kanten

Nationaal Park Nieuwland is in oktober het decor van driedaagse triatlon

Zwemmen, fietsen en lopen. Het zijn de onderdelen die traditiegetrouw horen bij een triatlon. Dat geldt ook voor de 3D Triatlon in Nationaal Park Nieuwland. Al is de wedstrijd in het Flevolandse natuurgebied nét iets anders dan de traditionele triatlon.

