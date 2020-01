Mensen die vuurwerkgooier Bert van H. uit Urk onderdak bieden riskeren celstraf van halfjaar of dikke geldboete

Flevoland: afschieten edelherten enige keuze

21 januari Het afschieten van honderden herten in de Oostvaardersplassen is noodzakelijk en is de enige optie, zei de advocaat van de provincie Flevoland gisteren in de rechtbank in Lelystad. De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen.