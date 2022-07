Minder vlinders geteld in het Kuinderbos, deze vlinder staat nog steeds met stip op één

Met stip bovenaan de lijst staat evenals in 2021 het bruin zandoogje. Daarvan werden er dit keer 716 gespot. Nummer twee is het koevinkje met 226 exemplarem, de derde plek is voor het klein koolwitje, die is 189 keer gezien. In totaal zijn 27 verschillende soorten geteld. Daaronder ook de zeldzame kleine ijsvogelvlinder, argusvlinder, grote vos, grote weerschijnvlinder en het hooibeestje.