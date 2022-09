Minderjarige slachtoffers in zedenzaak rond oud-directeur Kanjer Wens gehoord

De rechtbank in Lelystad heeft gisteren bepaald dat in de strafzaak tegen Peter V. (54), voormalig directeur van de inmiddels opgeheven stichting Kanjer Wens, een aantal vermoedelijke slachtoffers als getuige gehoord moet worden. Het gaat om veelal jonge jongens, met wie V. volgens het Openbaar Ministerie ontucht heeft gepleegd. Zij zullen gehoord worden in een speciale, kindvriendelijke studio, onder regie van de rechter-commissaris.

De stichting Kanjer Wens organiseerde dagjes uit voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Almeerder V. werd in juni vorig jaar aangehouden, na de eerste aangiften. Hij kwam na enige tijd onder voorwaarden vrij, maar werd opnieuw vastgezet toen hij die voorwaarden had geschonden. Tegen de afspraken in legde hij contact met minderjarigen, aldus het OM. Toen hij vastzat zocht hij contact met ouders van bij de zaak betrokken jongens, waarna justitie hem een contactverbod oplegde.

Het OM heeft de aanklacht tegen V. fors uitgebreid, nadat er steeds meer aangiften binnenkwamen. Die is nu definitief. Er is sprake van in totaal twaalf minderjarige slachtoffers. In een enkel geval ging het naast het plegen van ontucht ook om zogeheten seksueel binnendringen, waarbij het slachtoffer jonger was dan 12 jaar. De kinderen waren aan V.’s zorg toevertrouwd. Op de aanklacht zijn in totaal vijftien beschuldigingen genoteerd. Naast de misbruikverdenkingen gaat het om het maken en bezitten van kinderpornografie. Er is beeldmateriaal aangetroffen op bij V. gevonden harde schijven en op een mobiele telefoon.

Volgens de officier van justitie ging V. vaak op dezelfde manier te werk. Dit blijkt uit de verklaringen die de slachtoffers hebben afgelegd. Ook een aantal ouders heeft een getuigenverklaring afgelegd. Volgens het OM ondersteunen die de verklaringen van de betrokken kinderen.

V. was gisteren niet in de rechtszaal aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Zij had geen bezwaar tegen de uitbreiding van de aanklacht. De getuigenverhoren worden gehouden op haar verzoek. De raadsvrouw heeft nadere vragen aan de slachtoffers. Onder hen zijn twee jongens die dermate kwetsbaar zijn dat een verhoor mogelijk een te grote belasting voor hen is. Als dat zo blijkt te zijn, zal een extern deskundige hun eerder afgelegde verklaringen op betrouwbaarheid toetsen.

In de zaak zal op 7 december een tussentijdse zitting worden belegd. De rechtbank hoopt volgend voorjaar aan een inhoudelijke behandeling toe te komen.