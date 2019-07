Minister: Lelystad Airport open in april 2020 is niet haalbaar

Opening van Lelystad Airport in april 2020 is niet langer haalbaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze concludeert dat er tussen nu en april te weinig tijd is om een oplossing te vinden op een uitspraak van de Raad van State over de aanpak van stikstof.

De brief aan de Tweede Kamer is vandaag verstuurd, en daarin erkent Van Nieuwenhuizen dat luchtvaartmaatschappijen rondom ‘Lelystad Airport’ behoefte hebben aan duidelijkheid. Die hoopt ze met de conclusie dat opening in april 2020 niet haalbaar is te geven.

Recent werd al duidelijk dat het een moeilijke zaak zou worden. Een belangrijk debat in de Tweede Kamer werd uitgesteld tot 11 september, omdat de Europese Commissie geen duidelijkheid gaf over de verkeersverdelingsregel (vvr). Met de vvr wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad regelen. Brussel zou eind mei duidelijkheid scheppen, waardoor de Kamer zich nog vóór het reces over de opening van Lelystad Airport kon buigen. Die vlieger ging dus niet op.

Tickets

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger twitterde daarop dat de geplande opening volgend voorjaar niet door zou gaan. ‘Pas in september praat de Kamer verder over Lelystad Airport’, meldde ze. ‘Tot die tijd geen besluiten. En dus ook zeker geen ticketverkoop. Dit betekent - als de planning van de luchtvaartmaatschappijen klopt - onvermijdelijk geen opening in april 2020.’