Ministerie deelt berekeningen Lelystad Airport niet: politiek verbaasd

Ivo V. uit Oldenzaal komt uit de bajes, maar moet contact met vrouw en zoons mijden

9:03 ALMELO/OLDENZAAL - Een onpartijdige scheidsrechter bekijkt of Ivo V. (51) en zijn ex-vrouw weer on speaking terms kunnen komen. De Oldenzaler, die wordt vervolgd voor stalking en sinds begin vorige week vast zit in de gevangenis in Lelystad, komt maandag voorlopig op vrije voeten.