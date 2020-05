Mogelijk beelden van grafschennis Urk, burgemeester roept daders op zich te melden

Zeker acht graven op De Holkenkamp zijn gisteren op klaarlichte dag, tussen 17.00 en 18.00 uur vernield. Daarbij is 'grof geweld’ gebruikt, bevestigt gemeentewoordvoerder Nico Schipper foto's op sociale media. Mogelijk zijn de graven vernield met de aanwezige vazen. Of er sprake is van een gerichte actie is niet duidelijk.



Mogelijk zijn de vernielingen vastgelegd. ,,Er hangt een camera. De politie bekijkt de beelden’’, zegt Schipper. Ook is forensisch onderzoek gedaan op de begraafplaats. De gemeente, die aangifte heeft gedaan, probeert aan de hand van het register na te gaan wie de nabestaanden zijn. ,,Dan kunnen we hen informeren’’.



Een bezoeker die de foto's deelde noemt het 'triest'. ,,Kom ik net op Holkenkamp, kijken hoe de graven van de familie erbij liggen. En dan zie je dit: graven die kapot gemaakt zijn, mooie vazen die ergens weggegooid zijn, planten over de latten. Wie doet zo iets? Dat de doden nog niet met rust gelaten kan worden, vreselijk om dit te zien.”