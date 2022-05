Mysterie van verlaten auto na 1,5 maand ontrafeld: uit Harderwijk verdwenen voertuig dook brandend op in Zeewolde

Foodtrucks steeds populair­der, aantal in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld

Het aantal foodtrucks in Nederland is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). In 2017 waren in Nederland bijna 1200 foodtrucks geregistreerd, nu zijn dat er bijna 2500, zo blijkt uit cijfers van het KVK Handelsregister. Het gaat om een toename van 110 procent.

17 mei