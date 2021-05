Mysterieuze lucht houdt Lelystad in zijn greep, tientallen inwoners opgevangen in school

VideoMeerdere straten in de wijk Punter in Lelystad zijn ontruimd vanwege een mysterieuze lucht. Bewoners van de tientallen huizen worden opgevangen bij scholengemeenschap De Rietlanden.

De wijk werd eerst afgezet en daarna werden de woningen ontruimd. Het epicentrum ligt bij Punter 44. De hulpdiensten zijn al sinds vanmiddag massaal aanwezig en doen onderzoek in de wijk.

Eerder op de middag kwam er al een melding binnen over een rioollucht en later op de dag kwamen meldingen binnen over een gaslucht. De brandweer probeert de herkomst van de gaslucht te achterhalen. Tegen 20.30 uur werd bekend dat het niet om een aardgaslucht gaat. Om welke lucht het wel gaat, is nog een mysterie. ,,Het is ongrijpbaar, net als het coronavirus,‘’ aldus brandweerwoordvoerder Geertjan Veenstra.

De hulpdiensten zijn met circa honderd man aanwezig in de wijk, maar ook mensen namens de gemeente en personen van het Waterschap zijn ter plaatse. Uit voorzorg staat er een ambulance en een traumahelikopter stand-by in de wijk. Vooralsnog is er niemand onwel geworden of afgevoerd door de hulpdiensten.

Vanuit de overheid is aan het begin van de avond een NL-alert verstuurd aan de wijkbewoners in Lelystad. Daarin wordt opgeroepen om de brandweer in te seinen als men een vreemde lucht in een woning waarneemt.

Drie broers van de familie El Bokonti wilden net naar huis gaan om te eten. Ze doen aan de ramadan en mochten na zonsondergang dus weer wat eten, maar zover kwam het niet. ,,We gaan nu maar kijken of we ergens anders wat kunnen eten.’’

Bewoner Allister Twimesi zat met zijn kinderen wel te eten toen hij door de hulpdiensten werd gesommeerd zich naar de school te begeven. Hij vertrok met de auto naar het schoolgebouw en onderweg aten ze hun avondeten snel op. ,,Ik maak mij niet zoveel zorgen, maar je kunt maar beter aan de veilige kant zitten.’’ Bewoners uit de ontruimde woningen is gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Als die optie er niet is dan is er opvang voor hen beschikbaar in het schoolgebouw van de Rietlanden.

