Na verhoor over diefstal wordt Lelystedeling binnen halfuur alweer bij supermarkt betrapt

Lelystadse woont in zwaar vervuilde woning, politie grijpt in: 'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

Een vrouw van begin vijftig is vorige week in een zwaar vervuilde woning in Lelystad aangetroffen. Ze leefde daar met haar vijf honden. De politie spreekt van een schrijnende situatie. De gemeente heeft de woning onbewoonbaar verklaard. De huisdieren zijn in beslag genomen.

13 december