Naoufal F. wil bazen inlichtingendiensten horen over moord Almere

De advocaten van vermeend moordmakelaar Naoufal F. willen dat de bazen van inlichtingendiensten AIVD en MIVD in het hoger beroep van hun cliënt alsnog als getuigen worden gehoord. Dit bleek woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol.

F. (42) kreeg in 2019 levenslang voor het regisseren van de moord op Eneco-monteur Ali Motamed in Almere, eind 2015. Kort voor de strafzaak tegen F. begon, liet toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de Tweede Kamer weten sterke aanwijzingen te hebben dat de opdracht voor de moord van Iran afkomstig was.

Gebleken was dat Motamed zeer vermoedelijk onder een schuilnaam in Nederland had geleefd en in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Die was in eigen land ter dood veroordeeld voor het plegen van een bomaanslag op het hoofdkantoor van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran begin jaren tachtig. Daarbij vielen tientallen doden, onder wie kopstukken van het toenmalige regime.

De raadslieden van F. vroegen al eerder de inlichtingenbazen als getuigen op te roepen, omdat de diensten volhielden niets over de zaak te kunnen delen. Het hof achtte dat toen niet nodig, omdat de aanklagers toezegden nogmaals achter informatie aan te gaan. Maar volgens de advocaten van F. heeft dat ‘weer helemaal niets’ opgeleverd. ,,Onacceptabel”, vonden ze.

Het OM is mordicus tegen een verhoor. Volgens de aanklagers is er voldoende bewijs dat F. aan de uitvoerders van de moord koppelt. ,,Of F. weer door iemand anders is aangestuurd en of dat Iran was, is niet relevant. Iran staat hier niet terecht.”

Beslissing komt volgende week

Het hof beslist volgende week. Het hakt dan ook een knoop door over voortzetting van de beroepszaak. F., ooit aangehouden in Ierland, procedeert daar nog altijd over de rechtmatigheid van zijn overlevering. Het Ierse hooggerechtshof heeft in die kwestie onverwacht vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

De zaak draait om de door Nederland uitgevaardigde arrestatiebevelen voor F. Die zouden mogelijk niet aan de regels hebben voldaan, waardoor Ierland op onjuiste gronden toestemming zou hebben gegeven voor de berechting van F. De onzekerheid daarover maakt het volgens zowel het OM als de verdediging van F. voor het hof onmogelijk in de beroepszaak uitspraak te doen.

F. - bijnaam ‘Noffel’ - kreeg in 2018 achttien jaar cel voor het aansturen van een moordpoging in Diemen. Later kwam daar levenslang overheen in de zaak-Motamed. In beide zaken heeft hij beroep aangetekend.