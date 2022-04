Niet 1400, maar 157 edelherten geschoten in Oostvaardersplassen

Opnieuw moet provincie Flevoland voor de rechter om grazers in Oostvaar­ders­plas­sen

De Oostvaardersplassen en het natuurbeleid in het gebied is het hoofdpijndossier van velen. In het gebied leven grote grazers als heckrunderen, konikpaarden en ook edelherten. Nu is het Stichting Hart voor Dieren uit Lelystad die de provincie Flevoland voor de bestuursrechter daagt; 19 april is de zitting.

30 maart