Nieuwe exotische mug aangetroffen in Lelystad

Het is niet bekend hoe de Aedes flavopictus in Nederland terecht gekomen is. Dit wordt nader onderzocht. ,,De mug is aangetroffen in een muggenval bij een bedrijf in de gemeente Lelystad. Het was het enige exotische exemplaar tussen de inheemse muggen die in de val beland waren’', zegt Mastenbroek. De muggenvallen staan in de buurt van bedrijven waarvan bekend is dat er risico's zijn dat de invasieve insecten daar komen. Van andere exotische muggen is bekend dat zij Nederland kunnen bereiken via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte banden en bamboeplantjes (Lucky Bamboo). Mastenbroek: ,,We maken niet bekend bij welk bedrijf of welk soort bedrijf de mug is aangetroffen.’’



In 2012 is in de omgeving van Lelystad voor het eerst in Nederland een Aziatische bosmug (de Aedes japonicus) gevangen. Bij vervolgonderzoek in Flevoland zijn honderden exemplaren in Lelystad gevonden. Ook zijn in Zeewolde muggen aangetroffen. In Flevoland wordt op verschillende plaatsten actief naar deze muggen gezocht. Daarnaast werden in de afgelopen jaren op verschillende bandenbedrijven tijgermuggen gevonden in Flevoland.