Nieuwe manier geboorteaangifte gemeente Lelystad scheelt tijd

Grote regionale verschil­len in toename dementie, gevolgen vergrij­zing eenduidi­ger

In de toekomst neemt het aantal mensen met dementie in verhouding het meest toe in de regio Utrecht en het minst in de regio Drenthe. Op plaatselijk niveau is de stijging van het aantal dementiepatiënten relatief het hoogst in Almere. Dat heeft kenniscentrum Vektis berekend op basis van huidige cijfers, rekening houdend met veranderingen in samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking. Het centrum ging ook uit van een ongewijzigde aanpak van de nu nog ongeneeslijke ziekte.

1 september